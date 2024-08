Previsioni confermate e stagione positiva per il turismo in Sardegna.

È già tempo di bilanci nell’ultimo giorno di agosto, per il presidente regionale di Federalberghi, Paolo Manca: «Ad agosto tanti gli italiani che hanno soggiornato nelle strutture ricettive dell’Isola, e turisti stranieri in arrivo anche da Stati Uniti e Asia, per trascorrere le vacanze in Sardegna. E soprattutto il mese di agosto è stato caratterizzato dagli arrivi con i ‘’last minute’’, dovuti ai prezzi ribassati da parte delle low cost per l’acquisto dei biglietti sotto data».

E secondo Manca promette bene il proseguo di stagione: «Sarà un buon mese anche settembre, le prenotazioni sono soprattutto di turisti europei che ritornano in Sardegna dopo le vacanze trascorse a giugno e luglio».

