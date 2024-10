Sardegna in ginocchio per il maltempo, con il Campidano che ha patito i danni maggiori. Basti pensare che nel fine settimana in una sola notte è caduta la pioggia di un anno. Ed è stata catastrofe: un disperso, strade allagate, paesi isolati, ponti crollati, coltivazioni distrutte.

La furia di acqua e fango ha colpito soprattutto il Sud dell’Isola, dove è ancora allerta, ma dove già è iniziata la conta dei danni.

Dall’alba, nella zona di Siliqua, sono invece riprese le ricerche per ritrovare Davide Manca, velista cagliaritano che era con alcuni amici a Monte Arcosu per un’escursione ed è stato trascinato via con l’auto.

