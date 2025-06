Un inferno di fuoco sta devastando la Sardegna da nord a sud. Complici anche le alte temperature, molti i roghi che si sono propagati nella giornata odierna, minacciando in alcuni casi anche le abitazioni.

Paura nei territori della Nurra, con il fuoco che ha devastato le campagne di alcuni centri del Sassarese. Un vasto incendio sta interessando la borgata di Alghero, Santa Maria La Palma, vicino all'aeroporto, in località Monte Zirra. Il forte vento sta favorendo il propagarsi delle fiamme nelle campagne, a poca distanza dalle abitazioni. Caos voli in aeroporto con dirottamenti su Cagliari, come quello in arrivo da Barcellona, Pisa e Catania.

Decine gli uomini del Corpo forestale e della protezione civile, insieme alle squadre dei vigli del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimenti. In volo anche elicotteri e canadair.

A Ozieri un incendio di vaste dimensioni è divampato nel pomeriggio a pochi passi dall'ospedale. Le fiamme si sono sviluppate, intorno alle 14, nella località Puppuruju e Murada, alla periferia del paese, un'area densamente popolata. Sul posto un elicottero proveniente dalla base operativa di Anela, il Superpuma proveniente dalla base di Alà dei Sardi e un Canadair proveniente da Olbia.

Fiamme anche a Villacidro, in località T. Narti, con tre elicotteri in volo per le operazioni di spegnimento. E paura anche a Muros, Ossi e in agro del comune di Sassari, località Sa coa de su soldatu.

