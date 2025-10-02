Incendi, la Sardegna brucia anche in autunno: 22 interventi in poche oreSquadre di terra e mezzi aerei in azione in diverse località dell’Isola
A ottobre ormai iniziato non si fermano gli incendi in Sardegna. Sono stati infatti 22 gli interventi per domare le fiamme in altrettante località dell’Isola nella giornata di giovedì 2.
In 5 casi si è anche reso necessario l’intervento di elicotteri e Canadair, uno proveniente da Ciampino.
In particolare, i mezzi aerei sono entrati in azione in appoggio alle squadre di terra coordinate dal Corpo Forestale nelle campagne di Siris, nella zona di Carbonia, vicino alla Provinciale 2, nel Comune di San Basilio, in località Pinne Mairana, a Guamaggiore e anche nell’agro di Norbello.
