il rogo
02 ottobre 2025 alle 14:17aggiornato il 02 ottobre 2025 alle 14:25
Incendio tra Carbonia e Iglesias: in azione un CanadairLe fiamme lungo la Provinciale 2, nella zona di Corongiu e Tanì
Allarme incendio tra Carbonia e Iglesias. Le fiamme sono divampate aggredendo i campi lungo la Provinciale 2, nella zona di Corongiu e Tanì.
Sul posto, oltre alle squadre di terra, è intervenuto anche un Canadair, che ha effettuato un serie di lanci per domare il rogo e impedire che si estendesse.
Le immagini:
