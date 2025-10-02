Allarme incendio tra Carbonia e Iglesias. Le fiamme sono divampate aggredendo i campi lungo la Provinciale 2, nella zona di Corongiu e Tanì.

Sul posto, oltre alle squadre di terra, è intervenuto anche un Canadair, che ha effettuato un serie di lanci per domare il rogo e impedire che si estendesse.

Le immagini:

(Video L'Unione Sarda - L.S.)

