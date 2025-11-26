Dopo il finto carabiniere e il sedicente avvocato, ecco che entra in azione anche un fantomatico sacerdote pronto ad aiutare gli anziani. È l’ultima

vuoto ma dal comando provinciale Carabinieri parte l’appello ai sacerdoti e agli anziani a prestare la massima attenzione e segnalare subito alle forze dell’ordine qualsiasi situazione sospetta.

Le segnalazioni sono arrivate dal Terralbese e da Mogoro. l truffatori chiamano le potenziali vittime al telefono e si presentano come sacerdoti o persone vicine alla parrocchia. Con vari pretesti, cercano di ottenere denaro ma anche informazioni sulle abitudini quotidiane, sulla vita privata e sull’abitazione per cercare di localizzarla e magari raggiungerla.

Dal comando provinciale dei carabinieri l’invito «a prestare massima attenzione a telefonate provenienti da numeri sconosciuti, verificare sempre l’identità dell’interlocutore prima di dare qualsiasi informazione o fissare appuntamenti».

© Riproduzione riservata