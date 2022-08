Ennesima giornata di lavoro per le squadre anti-incendio in Sardegna: nel giorno di massima allerta per pericolo roghi nell’Isola si sono registrati 14 emergenze.

Cinque i fronti più impegnativi, dove si è reso necessario anche l’intervento dei mezzi aerei.

Elicotteri in azione in appoggio alle squadre di terra alla periferia di Posada e in località Fontana. Fiamme anche vicino alla spiaggia del Golfetto a Tortolì, dove è intervenuto un elicottero, a Castiadas e a Sant'Andrea Frius in località "Cuccuru Arbante".

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata