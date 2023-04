Prosegue senza sosta la "sfilata" dei mezzi militari lungo le strade sarde, che si muovono in corteo per raggiungere Teulada, dove si terrà l'esercitazione militare nota come Noble Jump 2023.

Dopo gli sbarchi di stamattina, con le riprese effettuate al Porto Canale di Cagliari, i veicoli si dirigono verso la sede dell'esercitazione.

Questa volta i camion sono stati immortalati sulla 130, nel primo tratto della Statale che collega Cagliari a Elmas. La direzione è il Sulcis.

