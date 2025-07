Il piazzale Rocce Rosse, Cala Genovesi e via Lungomare passano sotto il controllo del Comune di Tortolì. L’accordo di cessione è stato formalizzato oggi nella tenenza della Guardia costiera di Arbatax alla presenza, fra gli altri, del comandante Mattia Caniglia e del sindaco Marcello Ladu. La svolta storica è il risultato di un confronto che ha coinvolto anche l’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna e il Demanio che, finora, ha avuto la competenza giurisdizionale sui tre tratti. «Una svolta storica per l’amministrazione e per la comunità che abbiamo perseguito sin dal nostro insediamento. Con questa consegna - ha detto Ladu - possiamo avviare le progettazioni e la messa in sicurezza delle tre aree che, per troppo tempo, sono state trascurate. Inizieremo sin da subito con la valorizzazione del piazzale delle Rocce Rosse e sistemeremo via Lungomare dove le radici dei pini hanno dissestato la carreggiata».

© Riproduzione riservata