Aperta a Solanas la farmacia: sino al 30 Settembre 2025, osserverà i seguenti orari: lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato domenica resterà aperta dalle ore 9 alle 13 e dalle 17 alle 20. Il mercoledì chiusa. La scorsa estate la farmacia era rimasta chiusa per l'impossibilità di trovare un farmacista. Quest'anno alla manifestazione di interesse del Comune di Sinnai ha risposto la farmacia "San Pietro" di Settimo con l'atteso, importante servizio che è stato riaperto con i suddetti orari. Soddisfazione è stata espressa dall'assessore alla Sanità Roberto Demontis che ha seguito l'intera pratica. Demontis punta ora anche all'apertura d ella Guardia medica sempre a Solanas. <Abbiamo già individuato la sede-dice l'assessore. Per aprire 24 Sinnai su 24, serve la disponibilità di cinque medici. Recentemente abbiamo avuto una novantina di nuove lauree. Entro il mese sarà praticato l'iter di iscrizione all'albo. Poi saranno i nuovi medici a scegliere le sedi>. Si punta anche all'apertura del Consultorio familiare che dovrebbe trovare ospitalità nella sede della ex Comunità montana col trasferimento dei Volontari del Masise nel nuovo Centro per l'associazionismo di via Olimpia, nel quartiere Sant'Elena. <Teniamo molto al Consultorio-dice l'assessore Demontis: una struttura sanitaria a beneficio del territorio>.

Raffaele Serreli

