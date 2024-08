Sarà ancora afa record sino a Ferragosto in Sardegna, con picchi di 40 gradi nelle zone interne, ma poi il bollore africano di Caronte diventerà un po' meno “infernale” nel weekend.

E mentre a Cagliari è allerta rossa per le ondate di calore sino a Ferragosto, con il Ministero della Salute che ha innalzato a livello 3 l'allarme per gli effetti sulla salute del caldo torrido, in alcune zone dell'Isola le temperature massime potrebbero anche superare i 40 gradi.

Secondo le previsioni di Arpa Sardegna, «le giornate di giovedì 15 e venerdì 16 agosto saranno caratterizzate da cieli nuvolosi che potranno portare precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale. Le temperature tenderanno a diminuire. I venti soffieranno prevalentemente a regime di brezza, calma nelle ore notturne. I mari saranno poco mossi, localmente mossi sul Canale di Sardegna».

Da sabato 17 agosto, invece, soffierà il maestrale, con raffiche nei giorni successivi, soprattutto nel nord est dell'Isola, sino a 80 km all'ora, secondo le previsione di 3B Meteo.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata