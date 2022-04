Altri 1.160 casi di positività al Covid sono stati rilevati oggi in Sardegna, 1.005 dei quali tramite test antigenico. Tre le vittime nelle ultime 24 ore.

Con 9.141 tamponi molecolari e antigenici processati in totale, il tasso di positività si attesta al 12,7%.

Fra le tre vittime, purtroppo, c’è anche una donna di soli 58 anni residente nella provincia di Oristano. Gli altri due morti sono un uomo di 69 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari e un 82enne del Nord Sardegna.

Tornano ad aumentare i ricoveri in terapia intensiva, dove si trovano 21 pazienti, due in più di ieri. In area medica sono 317 le persone ricoverate, in calo di 14 unità rispetto al dato di ieri.

I sardi in isolamento domiciliare sono invece 29.798 (+36).

