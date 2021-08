Sono 172 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sardegna nelle ultime 24 ore sulla base di 1.630 persone testate. Due i decessi: una 81enne residente nella Città Metropolitana di Cagliari, e una donna di 77 anni, residente nella Provincia del Sud Sardegna.

Invariato il numero dei ricoverati nei reparti di terapia intensiva, che rimangono 22 come ieri, così come sono 109 quelli in area medica.

Sono invece 6.539 i casi di isolamento domiciliare (9 meno di ieri).

