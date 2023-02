Via libera in Consiglio regionale all’emendamento dei capigruppo di maggioranza che autorizza la Regione a sottoscrivere con il Comune di Cagliari un accordo di programma per la predisposizione di un piano straordinario di interventi infrastrutturali per la città. Il testo è stato votato per parti: quella sullo stadio, che resta a Sant’Elia, e quella sulle altre opere.

La prima parte è passata all'unanimità. La seconda per due voti. Dentro ci sono la realizzazione del nuovo stadio secondo gli standard previsti per le competizioni internazionali, entro i termini per ospitare i campionati europei 2032, del nuovo ospedale di Cagliari, del nuovo polo di uffici regionali presso l’ex caserma Trieste-Stallaggio Meloni, del completamento del campus universitario di viale La Playa, anche mediante acquisizione di aree di proprietà di RFI, e del potenziamento dei servizi universitari (residenze e ristorazione) nell’asse di via Trentino, tra la casa dello studente e il Cus.

Cinquanta milioni stanziati per quattro anni (3 milioni nel 2023, 15 nel 2024, 12 nel 2025, 20 nel 2026) per la copertura dei costi dello stadio. Per le altre somme la Giunta potrà disporre con delibera lo stanziamento di risorse che possono essere recuperate a valere sull’accordo Stato-Regione del 2019.

