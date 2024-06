È allo studio di una nuova rotta aerea tra la Sardegna (in primis da Olbia) e le Azzorre che potrebbe essere gestita dalla compagnia spagnola Sata . L’obiettivo è quello di promuovere il turismo e i rapporti culturali ed economici tra le due realtà.

È un nuova tappa del progetto Islas del Mar Project nato con l’intento di unire le specificità, la cultura, la storia, l’archeologia e le tradizioni delle isole del Mediterraneo e dare vita a un vero e proprio scambio interculturale. È un’idea dell’associazione Eurinsula che ha organizzato a Cagliari la seconda edizione del forum “Islands of Europe”.

«Prima di promuovere il territorio – sostiene l’artefice dell’iniziativa Isabel Vera - è necessario conoscerlo, rispettarlo, amarlo: in altre parole, valorizzarlo. Soltanto allora il turismo, fattore chiave, può creare scambi veramente interculturali». Si sono confrontati studiosi ed esperti in rappresentanza delle isole del Mediterraneo.

«Il principale obiettivo dell'evento – aggiunge Isabel Vera, nata a Tenerife, imprenditrice da tempo impegnata nella valorizzazione dei rapporti tra diverse realtà del Mare Nostrum - è quello di creare una rete e promuovere i valori culturali delle isole dell'Atlantico e del Mediterraneo, le isole d'Europa». In via di definizione un documento «per far valere davanti all’Unione europea i diritti delle isole».

