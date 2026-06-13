«Dobbiamo aggiungere qualche rigassificatore, perché è quello che dà la garanzia». Così il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, parlando al Forum in Masseria 2026 in Puglia, moderato da Bruno Vespa.

Il ministro, rispondendo a una domanda sui passi da fare per avere una maggiore tranquillità energetica, ha spiegato che è necessario aumentare il numero di impianti di rigassificazione, confermando l’intenzione di crearne alcuni al Sud e «sicuramente in Sardegna, a Porto Torres e Oristano».

(Unioneonline)

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