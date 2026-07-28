È inciampata su una mattonella del marciapiede disconnessa, perdendo l’equilibrio e sbattendo violentemente il viso a terra. È successo questa mattina in via Catte a Nuoro poco prima del veterinario.

Vittima dell’incidente una 76 enne di Nuoro che ha iniziato a perdere sangue dal viso, prontamente soccorsa è stata trasportata dall’equipaggio del 118 al pronto soccorso del San Francesco di Nuoro in codice giallo per un trauma cranico facciale. Sul posto i carabinieri che hanno documentato lo stato di disconnessione del marciapiede. Una settimana prima un’altra pensionata era caduta sempre sul marciapiede e sempre nello stesso punto di via Catte fratturandosi il femore.

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