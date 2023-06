Il maltempo si è abbattuto per tutta la giornata sulla Sardegna, con una perturbazione che si è spostata da sud ovest a nord est, creando danni e allagamenti.

Le prime preoccupazioni si sono vissute a Fluminimaggiore: qui in mattinata un nubifragio ha portato all’esondazione di un affluente del Rio Mannu, che ha allagato le strade con acqua e fango. La Statale 128, che attraversa il paese, è stata chiusa.

A valle, un chiosco sulla spiaggia di Portixeddu, in territorio di Buggerru, è stato trascinato via dalla forza della piena del Rio Mannu ed è finito in mare (nel video in alto). La struttura è andata completamente distrutta e davanti alla riva si è creata una gigantesca chiazza marrone di detriti.

In serata si sono registrati ulteriori disagi anche in alcune strade di Iglesias.

In serata le piogge si sono spostate verso l’alta Gallura. A Luras si è aperta una voragine in una strada centrale del paese, a Tempio è stato necessario l’intervento della protezione civile comunale per affrontare alcuni importanti allagamenti, che hanno interessato anche il centro abitato di Sant’Antonio di Gallura.

