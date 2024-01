Una vita spezzata all’improvviso, un’altra che viene salvata quando c’erano ormai pochissime speranze. Un cerchio che si chiude grazie a un atto di grande importanza e generosità, la donazione degli organi.

Il fegato donato da un uomo morto all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei è stato trapiantato con successo ad un 69enne sardo ricoverato in condizioni disperate al Brotzu, salvandogli la vita.

L’uomo è deceduto il 21 dicembre, due settimane fa la famiglia non ha esitato e ha dato subito il via libera alla donazione degli organi. L’equipe chirurgica arrivata dal Brotzu e diretta dal dottor Fausto Zamponi, supportato dal personale dell’ospedale ogliastrino, ha proceduto al prelievo dell’organo, che è stato trasportato a Cagliari dove è stato effettuato il trapianto nell’uomo in attesa, che ora può sperare in un futuro migliore.

«Siamo molto contenti – il commento di Luigi Ferrai, direttore del presidio di Lanusei – dietro ad un intervento del genere c’è un duro lavoro organizzativo che coinvolge tutto l’ospedale e che può protrarsi anche per 13-14 ore. La parte clinica ha visto in prima linea un’équipe multidisciplinare che ha interessato in particolare il personale del reparto di Anestesia e Rianimazione, diretto dal dottor Francesco Loddo. Inoltre, ha avuto una parte attiva nel prelievo del fegato, il chirurgo dottor Gian Pietro Gusai. Ci tengo molto a ringraziare tutta la famiglia del donatore che in un momento così difficile, ha dimostrato grande sensibilità e disponibilità».

Proprio Francesco Loddo mette l’accento sull’importanza della donazione: «Un gesto di generosità e civiltà che ha permesso ad un’altra persona di ricominciare a vivere», ha detto, ricordando che i metodi più semplici per donare sono iscriversi all’Aido (anche online con lo Spid) o comunicarlo al rinnovo o all’emissione della carta d’identità elettronica.

(Unioneonline/L)

