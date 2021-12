"La realtà penitenziaria delle case di reclusione della Sardegna appare sempre più squilibrata. Mentre nel carcere di Oristano-Massama i detenuti mese dopo mese aumentano e la percentuale è arrivata al 105,8%; nelle Colonie Penali la media tende sempre a diminuire (39,6%) e gli spazi disponibili a svuotarsi".

È quanto si evince, nelle parole di Maria Grazia Caligaris dell'associazione "Socialismo Diritti Riforme", scorrendo il report dell'Ufficio Statistica del Ministero della Giustizia che fotografano con i numeri la condizione delle carceri al 30 novembre 2021.

"Il caso più emblematico – spiega l’associazione - è quello di Arbus-Is Arenas dove si registra il minimo storico 28,9% di presenze (di cui 68,6% stranieri). Leggendo questi dati appare evidente che la nostra realtà penitenziaria non sembra rispondere pienamente al ruolo di recupero sociale e riabilitativo a cui è demandata. Le Case di Reclusione all'aperto dovrebbero infatti essere il luogo privilegiato in cui il lavoro è anche occasione di crescita civile e culturale".

"Non bisogna dimenticare - osserva Caligaris - che dietro ogni numero c'è una persona con la sua famiglia e che poter accedere a una Colonia Penale significa imparare un mestiere legato alla terra, pagare il mantenimento carcerario e poter aiutare i familiari. Appare quindi inspiegabile a molti il perché sia così difficile approdare in un luogo creato proprio per favorire il recupero di chi sta scontando una pena detentiva. Dai dati peraltro emerge che nelle Case di Reclusione all'aperto mediamente si trova il 39% di detenuti italiani e il 61% di stranieri. Quasi 20,86% (415 su 1989 ristretti) è invece la media degli stranieri reclusi nei 10 Istituti ma sale al 23,4% la media considerando Uta (111 stranieri su 541) e Bancali (107 su 389)".

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata