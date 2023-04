Dichiarava di aver preso in affitto un terreno, dove faceva pascolare il suo bestiame e grazie al quale aveva percepito quasi 18 mila euro di contributi dall’agenzia regionale per il sostegno all’agricoltura, dal 2013 ad oggi. Ma il padrone del fondo non ne sapeva nulla.

A Guspini i Carabinieri hanno denunciato un 61enne, allevatore del posto già noto per precedenti giudiziari, per introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

A far partire le indagini proprio la denuncia del proprietari, che aveva scoperto la registrazione all’Agenzia delle Entrate di un contratto di affitto a suo nome e sua insaputa. Così i Carabinieri hanno ricostruito quanto accaduto negli anni.

© Riproduzione riservata