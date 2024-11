Ore in attesa all’aeroporto. L’odissea dei passeggeri del volo Cagliari-Pisa della compagnia Ryanair. Partenza prevista alle 21.15 di ieri. L’aereo è decollato solo dopo la mezzanotte. In mezzo sentimenti oscillanti tra rabbia e rassegnazione per l’ennesima beffa subita da chi deve spostarsi dall’Isola verso il Continente.

Prima il mistero di un aereo che non partiva. Poi la comunicazione ufficiale della compagnia: «Il volo Fr6100 da Cagliari a Pisa è in ritardo a causa di un problema tecnico dell’aeromobile. Abbiamo organizzato un aereo sostitutivo per operare il volo, ma questo ha causato ritardo. L’orario di partenza è previsto è 00.20 locale». Nell’attesa è arrivato un voucher da quattro euro per la cena. Cena frugale visto il budget: un tramezzino e un bicchiere d’acqua.

Qualcuno ha cercato di dormire in posizioni scomode nelle poltroncine del settore partenze. Tra i passeggeri c’era la storica e giornalista Chiara Nencioni che pochi minuti dopo la mezzanotte, dal suo telefonino, ha inviato un messaggio liberatorio: «Ci stanno imbarcando». Pisa sembrava più vicina e il disappunto per il tempo trascorso in aeroporto (alla fine tre ore) si tramutava in stanchezza e voglia di dimenticare.

