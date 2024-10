Un inviato speciale israeliano, in terra sarda. Shapira Yoav, classe 1969, israeliano di Tel Aviv, agli atti registrato come amministratore unico di due società “alfanumeriche”, “Ecowind 2” & “Ecowind 6”, ma nelle carte israeliane registrato come “Managing Partner presso Econergy Renewable Energy, società di sviluppo e investimento fotovoltaico”.

La società che tira le fila di questa operazione è dunque la Econergy Renewable Energy, la compagine venuta dall’antica Giudea per far girare le pale sul proscenio del Golfo degli Angeli. I progetti presentati sono una sorta di doppione, uno più invasivo dell’altro.

Uno schiaffo senza appello all’intero Golfo degli Angeli. Quelle 14 pale, da 200 metri di altezza, si vedrebbero da ogni angolo di Cagliari, dal Poetto alla Sella del Diavolo, da Geremeas a Villasimius, da Cala Giunco a Torre delle Stelle.

Il secondo progetto, sempre firmato dalla “Stella di David”, con capitale interamente israeliano, è a cavallo tra Sinnai e Maracalagonis. Un vero e proprio sfregio ambientale e urbano, visto che in questo caso le pale eoliche, le più grandi disponibili nel mercato, quelle da 7,2 megawatt ciascuna, entreranno direttamente a contatto con il tessuto cittadino dei paesi “montani” della cinta metropolitana. Lo scrivono loro stessi, senza tema di smentita, indicando le distanze dai centri abitati: le pale saranno conficcate «su un’area posta a Nord, Nord – Est del centro urbano di Maracalagonis ad una distanza di circa 725 m in linea d’aria, ad est del centro urbano di Sinnai ad una distanza di circa 1,3 km, ad est di Settimo San Pietro ad una distanza di circa 3,7 km in linea d’aria, e a sudest dal centro urbano di Soleminis, ad una distanza di circa 4,4 km».

