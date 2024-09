Giuseppe Sardu è il nuovo presidente del consiglio di amministrazione di Abbanoa: è stato eletto con il 96,62% delle preferenze dell'assemblea dei soci (ha votato il 96,3% degli aventi diritto) oggi al Teatro Doglio di Cagliari.

Sardu, 64 anni originario di Cuglieri, trapiantato a Pisa, una laurea in scienze dell'informazione e una lunga carriera da dirigente pubblico e anche assessore, è stato per anni presidente del Cda di Acque spa di Pisa, dell'autorità d'ambito del Basso Valdarno.

Dopo quella del presidente, ora sono in corso le votazioni per gli altri due componenti del Cda e per definire la durata dell'incarico e i compensi. Il Cda sostituirà quello uscente composto dal presidente Franco Piga, e dai consiglieri, ricandidati, Salvatore Ledda e Daniela Sacco.

(Unioneonline)

