Saranno giorni di festa a Masullas in occasione di “Sa Gloriosa”, patrona del paese. Organizzati dal Comitato, in collaborazione con la Pro Loco e il Comune, dal 29 giugno al 3 luglio un ricco programma di appuntamenti religiosi e civili.

Il via domenica 29 giugno alle 18 con la Santa Messa e il rito de “Sa cabada de sa Santa”, processione solenne accompagnata dai fisarmonicisti Gianfranco Massa e Gioele Scanu. Alle 20, per quanto riguarda la parte civile, la degustazione della pecora, in piazza Pinna, con intrattenimento musicale.

Mercoledì 2 luglio alle 8.30 la Santa Messa, alle 10 la processione per le vie del paese del simulacro di “Sa Gloriosa”. Alle 11 la celebrazione eucaristica presieduta dal Monsignor Giovanni Paolo Zedda, Vescovo della Diocesi di Iglesias, e animata dal Coro Polifonico “Sa Gloriosa”. La sera, sempre in piazza Pinna, alle 18 kickboxing a cura della palestra “New Fox Club”, alle 22.30 nella zona Pip il clou con il concerto di Francesco Renga.

Giovedì 3 giugno, alle 10 la processione e alle 11 la celebrazione presieduta da Padre Enrico Mascia, cappellano dell’Ospedale San Martino di Oristano. Nel pomeriggio, dalle 17.30, “Max Animazioni”, dedicato ai bambini. Alle 22.30, infine, esibizione del gruppo “Las Chicas Malas” e intrattenimento.

© Riproduzione riservata