Come ogni fine giugno che si rispetti, Porto Cervo si prepara a riaprire il Waterfront Costa Smeralda. Appuntamento oggi, a partire dalle 18.30, nella location del Porto Vecchio, dove Smeralda Holding fa gli onori di casa invitando la comunità e i turisti a partecipare.

La riapertura al pubblico del Waterfront di Porto Cervo rappresenta di per sé un evento. Nell’area – accessibile tutti i giorni, dalle 18 all’una di notte, fino al 7 settembre – si concentra ogni estate una selezione accurata e raffinata dei migliori brand del lusso internazionale, tra alta moda, design e accessori, per un’offerta che spazia dallo shopping all’arte, fino ai bellissimi lounge bar e le aree verdi che rendono ancora più piacevole la permanenza dei suoi numerosi ospiti.

Grazie alla collaborazione con Deodato Arte, attiva fin dalla prima edizione, in diversi punti del Waterfront saranno esposte una serie di opere originali di Pop e Street Art firmate da grandi artisti contemporanei, ultimi della serie il fotografo David LaChapelle, lo street artist Mr. Brainwash e Richard Orlinski. Proprio lo scorso anno l’artista francese celebre per le sue audaci sculture animali fu protagonista della mostra che trasformò il Waterfront in un museo a cielo aperto.

