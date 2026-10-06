Aveva trasformato il locale dove lavorava in un punto di riferimento per lo spaccio di droga. Un’attività che, però, non è passata inosservata. A far scattare gli accertamenti è stata la segnalazione, inviata attraverso l’app YouPol della polizia, da parte di un cittadino che ha scelto di mantenere l’anonimato.

L’operazione è stata portata a termine lo scorso fine settimana a San Teodoro dagli agenti del Commissariato di Siniscola, dopo una serie di accertamenti e appostamenti nella zona di via Tirreno. Proprio grazie alla segnalazione ricevuta sull’app, gli investigatori hanno concentrato l’attenzione su un esercizio commerciale della zona, individuando un dipendente che, secondo quanto emerso dagli accertamenti, avrebbe avviato un’attività di spaccio all’interno del locale in cui lavorava. Gli agenti hanno quindi eseguito una perquisizione che ha consentito di sequestrare 0,47 grammi di hashish e 4,9 grammi di cocaina, oltre a sostanza da taglio e a un bilancino di precisione.

L’uomo è stato denunciato. A consentire l’indagine è stata una segnalazione arrivata attraverso YouPol, l’app della Polizia che consente di segnalare, anche in forma anonima, situazioni legate allo spaccio di sostanze stupefacenti, al bullismo, violenza domestica, con la possibilità di inviare messaggi e immagini direttamente alle centrali operative delle Questure. Proprio la possibilità di mantenere riservata la propria identità rappresenta uno degli elementi distintivi di YouPol, che punta a rendere più immediato il contatto tra cittadini e Polizia. L’app non sostituisce il numero unico di emergenza 112, ma costituisce uno strumento aggiuntivo per segnalare situazioni che possono richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

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