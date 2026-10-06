La longevità non riguarda soltanto salute e qualità della vita, ma sempre più anche investimenti, patrimonio, innovazione e sviluppo economico. È il tema al centro di “Longevity and Investments”, in programma domani, mercoledì 7 ottobre, dalle 17.30 al Longevity Pavilion di Porto Cervo, nell’ambito delle Longevity Weeks Costa Smeralda 2026. La manifestazione, promossa dal Consorzio Costa Smeralda con la partnership di Smeralda Holding, dopo gli appuntamenti dedicati a scienza, medicina, Blue Zone e invecchiamento attivo, affronta ora il tema della Longevity Economy, un mercato destinato a incidere su finanza, sanità, tecnologia, turismo, sport e sviluppo dei territori.

A moderare l’incontro sarà Isidoro Trovato, caporedattore de L’Economia del Corriere della Sera. Dopo l’introduzione di Serafino Melis, Business Manager Allianz Bank, interverrà Paolo Moia, Private Partner Allianz Bank Financial Advisor, sui temi della liquidità e della programmazione delle risorse nel lungo periodo. Alessio Coppola, Managing Director e Head of Southern Europe di Rothschild & Co Asset Management, parlerà della «longevità come Asset Class», leggendo i cambiamenti demografici anche come fattore capace di generare nuovi mercati nei settori della salute, dell’assistenza, delle tecnologie, dei servizi finanziari, dell’abitare e del tempo libero. Sergio Schisani, presidente di Invitalia, affronterà il rapporto tra economia del benessere e sviluppo dei territori, mentre Andrea Casalini, amministratore delegato di ENDU, si concentrerà sugli sport endurance e sulle ricadute di turismo attivo, eventi e servizi.

Spazio anche alla longevità femminile con Mariateresa Luppu, founder di Annos, e all’innovazione tecnologica con Arnaldo Usai e Maurizio Tondo di Digital Uniform. Saranno presentate soluzioni di e-textile Made in Sardinia, wearable adattivi, intelligenza artificiale e applicazioni legate alla Bio-banca Sarda, insieme ai risultati del programma “Trama de Salude”, sviluppato con l’Università e l’AOU di Sassari. L’incontro, a ingresso libero, proseguirà fino alle 20.

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