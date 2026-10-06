Dopo mesi di tensioni e polemiche Comune di Tempio e Tempio Calcio hanno raggiunto l’accordo sull’utilizzo dello stadio della città gallurese.

In una nota dell’amministrazione comunale si legge: «Le parti hanno sottoscritto questa mattina la convenzione che consente alla società di utilizzare l’impianto per allenamenti e gare interne del Campionato di Eccellenza per la stagione 2026/2027. Le porte dello stadio “Nino Manconi” potranno finalmente riaprirsi a tifosi e atleti, riportando il calcio nella sua casa naturale e restituendo alla squadra il calore della propria gente».

L’accordo, valido fino al 30 giugno 2027, definisce orari, costi, responsabilità e condizioni di utilizzo dello stadio, garantendo alla squadra la possibilità di disputare regolarmente il campionato a Tempio. «Una soluzione che va oltre il semplice utilizzo di un impianto sportivo: significa poter giocare davanti alla propria gente e mantenere quel legame speciale tra l’U.S. Tempio, la città e i suoi tifosi. La U.S. Tempio sarà responsabile del corretto utilizzo dell'impianto durante le ore assegnate e dovrà garantire la pulizia e la sanificazione degli spazi utilizzati, compresi spogliatoi, locali annessi, tribune, gradinate e servizi».

«Alla società – prosegue la nota – compete inoltre la manutenzione ordinaria prevista dal regolamento comunale, mentre la manutenzione ordinaria del manto erboso e le operazioni necessarie alla conservazione del terreno di gioco, compresa la tracciatura delle linee, restano a carico del Comune».

«La società dovrà inoltre – si legge – segnalare tempestivamente eventuali danni, anomalie o malfunzionamenti e garantire il rispetto delle disposizioni da parte di atleti, tecnici, dirigenti, collaboratori e altri soggetti ammessi all'interno della struttura. La convenzione rappresenta quindi il quadro di riferimento per l'utilizzo del “Nino Manconi” da parte dell'U.S. Tempio per l'intera stagione, con l'obiettivo di assicurare lo svolgimento dell'attività agonistica nel rispetto delle condizioni di sicurezza, delle regole comunali e della normativa sportiva”. L’accordo consente il superamento di una situazione ormai insostenibile.

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