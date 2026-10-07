Nel fine settimana torna ad Arzachena «Monumenti Aperti», con tre appuntamenti dedicati alla scoperta del centro storico, della roccia simbolo della città e del patrimonio archeologico. Sabato 10 e domenica 11 ottobre il programma propone visite e percorsi guidati rivolti a residenti e visitatori.

Dalle 10 alle 11.30 è previsto il Trekking Urbano, curato da La Scatola del Tempo. La partenza sarà dal Museo MiMu, per poi attraversare i vicoli del centro storico e raggiungere la chiesa di Santa Maria della Neve, la Casa del Podestà, la «Stritta di lu Banditu», la scalinata di Santa Lucia e piazza Risorgimento.

Dalle 11.30 alle 12.30 saranno invece gli studenti delle scuole ad accompagnare i partecipanti alla scoperta della Roccia Monumentale «Il Fungo», sul Monti Incappiddatu. La visita partirà da piazza Risorgimento e condurrà fino alla caratteristica formazione granitica, diventata uno dei simboli naturali di Arzachena.

Nel pomeriggio, dalle 17 alle 19, appuntamento al Museo Civico Michele Ruzittu. Anche in questo caso saranno protagonisti gli studenti, con un percorso tecnologico tra tavoli touch screen e tappeti interattivi. Un viaggio dal Neolitico all'età nuragica e romana, con particolare attenzione ai reperti provenienti dal villaggio di La Prisgiona.

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