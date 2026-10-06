La giunta comunale di Golfo Aranci ha approvato un atto di indirizzo (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) per aumentare la sicurezza stradale in quattro vie del territorio: via dei Marinai, via Cristoforo Colombo, via dei Gabbiani e via Lussu.

La decisione nasce dalle segnalazioni della polizia locale sull’eccessiva velocità dei veicoli e sui rischi per pedoni e utenti deboli della strada. Il Comune intende realizzare dossi artificiali e attraversamenti pedonali rialzati, accompagnati dalla necessaria segnaletica e, dove opportuno, dall’istituzione di zone 30.

(Unioneonline/En.Ne.)

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