Golfo Aranci, piano sicurezza in 4 vie: dossi e zone 30 contro l’alta velocitàLa giunta comunale approva il progetto dopo i monitoraggi e le segnalazioni della polizia locale sui rischi per pedoni e utenti deboli della strada
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La giunta comunale di Golfo Aranci ha approvato un atto di indirizzo (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) per aumentare la sicurezza stradale in quattro vie del territorio: via dei Marinai, via Cristoforo Colombo, via dei Gabbiani e via Lussu.
La decisione nasce dalle segnalazioni della polizia locale sull’eccessiva velocità dei veicoli e sui rischi per pedoni e utenti deboli della strada. Il Comune intende realizzare dossi artificiali e attraversamenti pedonali rialzati, accompagnati dalla necessaria segnaletica e, dove opportuno, dall’istituzione di zone 30.
(Unioneonline/En.Ne.)