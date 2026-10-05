Precarietà abitativa e sovraffollamento, il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, firma due ordinanze di sgombero. Dopo segnalazioni confermate dai sopralluoghi effettuati dalla Polizia locale e dalla Asl Gallura, il primo cittadino ha assunto due provvedimenti urgenti. Il primo, per sgomberare un appartamento di poco più di cento metri quadri, idoneo a ospitare nove persone, in cui, al momento dell'ispezione, erano presenti diciotto letti e le condizioni igieniche e sanitarie ritenute molto precarie.

L'altro, per intervenire in un'abitazione, di poco meno di sessanta metri quadrati, adeguata ad accogliere quattro persone, nella quale si contavano venti posti letto. Le misure assunte da Nizzi, che le aveva annunciate, qualche giorno fa, illustrando un piano per arginare il problema del degrado e della sicurezza in città, prevedono lo sgombero immediato e il ripristino delle condizioni igienico sanitarie, con una disinfestazione affidata a una ditta specializzata, e di vivibilità degli immobili entro quindici giorni, e il divieto del loro utilizzo fino alle successive verifiche che saranno effettuate dagli organi competenti.

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