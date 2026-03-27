Mentre c’è chi lavora, si impegna e spende risorse per migliorare non solo l’aspetto, ma anche la fruibilità del territorio, c’è chi, al contrario, danneggia ciò che di positivo è stato recentemente realizzato.

È successo ad Arzachena, lungo il nuovo percorso naturalistico e trekking di Capizzal di Ponti - Li Conchi, dove — come denunciato pubblicamente dall’amministrazione comunale — ignoti hanno compiuto atti di vandalismo, arrecando danni alla staccionata, al tracciato e agli immobili lungo il tragitto.

Netta la condanna dell’amministrazione comunale, che sottolinea come i danni a un lavoro iniziato lo scorso ottobre e che sta procedendo in maniera spedita rappresentino «un’offesa non solo per l’Ente, ma per tutta la comunità; colpire un bene pubblico significa colpire la ricchezza di ogni cittadino». Questi gesti, tuttavia, non fermano i lavori, che proseguono — scrive l’amministrazione comunale — «con determinazione» per completare il progetto di valorizzazione e tutela del patrimonio ambientale e monumentale di Arzachena. «Siamo convinti che l’inciviltà di pochi non possa frenare lo sviluppo del territorio».

Segue quindi l’invito alla cittadinanza a collaborare per difendere il territorio e a «segnalare eventuali episodi di vandalismo chiamando il numero di emergenza 112 o il Comando di Polizia Locale al numero 078981111».

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