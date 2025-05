C’è un bel gruppone, come si vede nella foto, tra assessori e delegati comunali, oltre al sindaco Roberto Ragnedda, a rappresentare Arzachena, al G20Spiagge Destination Summit, in corso ad Alghero, dal 14 al 16 maggio. L’incontro annuale che dal 2017 riunisce i Comuni balneari che, ogni estate, accolgono flussi di visitatori che decuplicano il numero di presenze sul territorio.

Il sindaco Ragnedda, l’assessore al Turismo e Commercio Claudia Giagoni, la delegata alle Finanze e consigliere regionale Cristina Usai, il delegato all’Ambiente Michele Occhioni e il delegato alla Polizia Municipale Salvatore Mendula, stanno presenziando ai tavoli di confronto, nei quali tutti gli amministratori sono impegnati in un doppio ruolo: quello di chi accoglie, e quello di chi comunica esperienze amministrative e suggerimenti per la soluzione dei tanti temi in agenda.

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 15 maggio, durante una seduta comune, i partecipanti stanno verificando, con l’aiuto di Andrea Mattei, caporedattore della Gazzetta dello Sport, le possibilità di crescita turistica delle attività outdoor e degli eventi sportivi. La giornata si conclude con un confronto tra Stefano Locatelli, vicepresidente ANCI nazionale, e i sindaci del G20Spiagge sul ruolo del primo cittadino nei confronti della comunità che rappresenta.

Le comunità marine del G20s, che sono, Alghero, Arzachena, Bibbona, Caorle, Castiglione della Pescaia, Cattolica, Cavallino Treporti, Chioggia, Comacchio, Grado, Jesolo, Lignano Sabbiadoro, Riccione, Rosolina, San Michele al Tagliamento, San Vincenzo, Sorrento, Taormina, Viareggio, Vieste, da sole attraggono 50 milioni di presenze turistiche, il 12% delle presenze turistiche complessive in Italia.

© Riproduzione riservata