Bloccati da giorni in Corsica, lasciati soli, privi di punti di riferimento (uffici o personale della Moby) e informazioni attendibili su quanto sta succedendo: i sardi che attendono notizie sul ripristino dei collegamenti tra Bonifacio e Santa Teresa Gallura si sentono beffati.

Oggi a Porto Vecchio alcuni “ostaggi” del disservizio hanno saputo che, forse, per rientrare a casa se ne parla sabato o domenica. ll disappunto è nei confronti dell’amministrazione regionale e ora un consistente gruppo di passeggeri dei traghetti Moby annuncia azioni legali.

I media in Corsica parlano di una situazione che danneggia pesantemente l’economia delle due isole. Albino Loddo, di San Giovanni Suergiu, è una delle persone che non riesce a rientrare in Sardegna e anche oggi non ha avuto risposte esaurienti dalla Moby.

Video di Andrea Busia

