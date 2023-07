È un Calangianus ambizioso quello che si presenterà ai nastri di partenza del campionato di Eccellenza. Tra le le squadre più antiche della Sardegna, nella sua storia vanta 39 campionati di serie D. E in questa categoria vuole tornare al più presto: obbiettivo dichiarato della società, ora guidata dal nuovo presidente Sergio Deligios. Cambio anche alla guida tecnica: l'ex ds Alessandro Sassu è il nuovo allenatore. Scintillante la campagna acquisti, cominciata in pratica appena dopo la chiusura del campionato scorso. Svolto dai giallorossi da matricola, con tante soddisfazioni.

In attacco da registrare il rientro dell'argentino Agustin Bertolino. Sarà affiancato da un altro nuovo acquisto: l'uruguaiano Bruno Lemiechevski, ex Li Punti. Dietro la coppia opererà l'altro nuovo ingaggio Simone Solinas, un trequartista con esperienze in serie D ed Eccellenza, abile in zona gol. Faro del centrocampo Fausto Chiappetta, ex Ilva. Sempre nella zona centrale da segnalare l'arrivo dal Belgio del fuori quota Manuel Casarrubios (2005). Novità anche in difesa. Sempre dall'Ilva giunge Ciprian Dombrovoski. Come difensore centrale sarà impiegato l'altro nuovo fuori quota Vicente Longinotti (2004). Inoltre altra curiosa ed interessante novità, almeno per questi livelli. Nel Calangianus opererà una nuova figura: il mental couch. Sarà Ramon Mariotti, laurea in Psicologia. La squadra, nuovi acquisti e zoccolo duro dell'anno scorso, è al lavoro dal 25 luglio.

© Riproduzione riservata