Vi possono aderire soggetti pubblici e operatori privati legati al settore del turismo sostenibile, purché con sede legale nel Comune di La Maddalena da almeno cinque anni oppure nei comuni limitrofi di Palau, Arzachena, Santa Teresa Gallura e Olbia. È da questa platea qualificata di attori locali che prende forma il nuovo Forum Permanente per il Turismo Sostenibile, lo strumento individuato dal Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena per costruire, in modo condiviso, il proprio futuro turistico.

L’iniziativa rientra nel percorso avviato dall’Ente Parco per ottenere la Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS), il riconoscimento promosso da EUROPARC Federation che certifica l’impegno concreto delle aree protette nel coniugare tutela ambientale, qualità dell’accoglienza e sviluppo economico responsabile. Il Forum rappresenta il cuore del processo partecipativo richiesto dalla certificazione: un tavolo stabile di confronto tra istituzioni, imprese, associazioni e portatori di interesse, chiamati a collaborare alla definizione delle strategie territoriali dei prossimi anni.

Tra i compiti principali figurano l’analisi delle criticità e delle potenzialità del territorio, l’individuazione degli obiettivi prioritari e la redazione del Piano d’Azione, documento operativo che guiderà le politiche del Parco in materia di fruizione turistica, mobilità sostenibile, tutela degli ecosistemi e valorizzazione delle identità locali. La partecipazione al Forum è gratuita e le candidature devono essere presentate entro il 6 febbraio 2026 attraverso il modulo online messo a disposizione dall’Ente.

Il percorso è stato formalizzato con la Deliberazione n. 3 del 17 novembre 2025. Nella dichiarazione ufficiale, il direttore del Parco, Giulio Plastina, sottolinea come il turismo sostenibile rappresenti una leva fondamentale per raggiungere gli obiettivi di conservazione, favorendo una fruizione consapevole dell’arcipelago e generando benefici duraturi per la comunità residente e per i visitatori.

