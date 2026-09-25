Dalle 16 circa di ieri il capitano di fregata Alessandro Cingolani ha assunto il comando della Capitaneria di porto-Guardia costiera di La Maddalena. Il passaggio di consegne con il capitano di fregata Vittorio Vanacore si è svolto nel piazzale di Punta Chiara, sede dell’Autorità marittima.

Cingolani assume la responsabilità di un Compartimento particolarmente esteso e complesso: 282 chilometri di costa, pari a circa 152 miglia nautiche, dal limite nord della spiaggia di Rena Maiore, nel territorio di Santa Teresa Gallura, fino a Capo Ferro, ad Arzachena. Nella giurisdizione ricadono gli ambiti costieri di cinque comuni: La Maddalena, Palau, Santa Teresa Gallura, Arzachena e Aglientu. Un’area che comprende il Parco nazionale dell’Arcipelago e l’Area marina protetta Capo Testa-Punta Falcone, caratterizzata soprattutto nei mesi estivi da un intenso traffico diportistico.

Il nuovo comandante arriva da Rimini, dove dal 2017 ha prestato servizio ricoprendo anche l’incarico di comandante in seconda. Alle spalle ha una lunga esperienza nel Corpo delle Capitanerie di porto, maturata tra attività operative, amministrative e di comando. Ha prestato servizio nelle Capitanerie di Marina di Carrara e Pesaro ed è stato comandante dell’Ufficio circondariale marittimo di Anzio.

Il comandante Cingolani succede a Vittorio Vanacore, che aveva assunto il comando a La Maddalena nel settembre 2025, subentrando a Emiliano Santocchini.

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