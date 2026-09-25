La consigliera di minoranza, e vice presidente della Provincia Gallura, Anna Paola Aisoni, ha sferrato un duro attacco alla giunta comunale di Tempio. Nel corso dell’ultima seduta dell’assemblea civica tempiese, Aisoni ha dichiarato: «Siamo stati salvati, siete stati salvati, dall’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Antonio Piu, che è intervenuto per proseguire l’attuazione della Tempio- bivio Aglientu. I progettisti vi hanno scritto annunciandovi una richiesta di risarcimento dei danni. Volevate sospendere un intervento già avanzato, un fatto gravissimo. Dobbiamo essere tutti grati alla giunta regionale per la sua scelta illuminata».

Al centro dello scontro in aula la decisione del Comune di Tempio sul progetto di riqualificazione di quasi 4 chilometri della nuova strada per la zona costiera (Aglientu-Palau). Alla Regione era stato chiesto di sospendere l’intervento e una comunicazione dello stesso tenore è stata inviata ai progettisti incaricati (Bonifica Spa e studio professionale di Angelo Binaghi a Cagliari). L’assessore Antonio Piu ha estromesso Tempio, il Comune non è più il soggetto attuatore del progetto. Giovedì sera, durante la seduta del Consiglio Comunale, la consigliera Anna Paola Aisoni ha ringraziato la Regione (che ha avocato a se i lavori) e ha contestato agli amministratori in carica di avere esposto il Comune al rischio di una richiesta di risarcimento dei danni, per il recesso unilaterale dal contratto di progettazione. La sindaca Gianna Masu ha risposto: «C’è il pieno accordo con la Regione. La sua è una interpretazione personale». La sindaca ha definito una “provocazione” la posizione del Comune di Tempio. Aisoni ha replicato: «Potevate avvertire gli altri sindaci che eravamo su “Scherzi a parte”». Anche gli altri consiglieri di minoranza (Gianni Addis, Paolo Cossu, Fabrizio Carta e Andrea Biancareddu) hanno chiesto spiegazioni sulla vicenda del progetto di riqualificazione di un tratto della Tempio Aglientu, finanziato dalla Regione con oltre 22 milioni di euro.

Sempre nel corso della seduta del Consiglio Comunale di ieri, la sindaca Gianna Masu ha avviato il confronto con i rappresentanti dell’Associazione di Protezione Civile Alta Gallura. Il gruppo di volontariato è stato di fatto “sfrattato” dal Comune e invitato a lasciare la sede, nel parco di Rinaggiu, entro il 30 settembre. La sindaca ha invitato l’associazione al confronto per una soluzione concertata del problema.

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