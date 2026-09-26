L’Ipsar di Arzachena vola a Torino: gli studenti protagonisti a “Terra Madre - Salone del Gusto”Per il secondo anno la scuola gallurese collabora con Slow Food Sardegna. Il Comune sostiene la trasferta dei ragazzi per la promozione delle eccellenze dell'isola
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Dai laboratori scolastici a una delle principali manifestazioni internazionali dedicate al cibo e alle produzioni di qualità. Per il secondo anno consecutivo una delegazione dell’Ipsar di Arzachena partecipa a Terra Madre – Salone del Gusto, in corso a Torino dal 24 al 27 settembre. L’edizione 2026, la sedicesima, coincide con i 40 anni di Slow Food Italia e ha come tema centrale la biodiversità.
Gli studenti di Arzachena sono impegnati a supporto delle iniziative del padiglione di Slow Food Sardegna, mettendo in pratica competenze acquisite nei percorsi di formazione legati alla ristorazione, all’accoglienza alberghiera e al turismo. Ieri i ragazzi hanno collaborato, in particolare, alla porzionatura dei formaggi e alla preparazione dei piatti destinati alla presentazione di due Presìdi Slow Food sardi: la Fresa di Ittiri e il Pecorino di Osilo. Ad accompagnare la delegazione è il docente Simone Paolucci. La partecipazione è stata resa possibile grazie al Comune di Arzachena che partecipa al finanziamento della trasferta piemontese nell'ambito del protocollo d’intesa tra istituto scolastico e amministrazione comunale.
Dalla scuola arriva un ringraziamento, in particolare, al dirigente comunale Salvatore Tecleme e all’assessora alle Attività produttive Stefania Fresu. Per gli studenti, Torino rappresenta soprattutto un’esperienza professionale sul campo, a contatto diretto con produttori, cuochi e operatori del settore.