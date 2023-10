«Dopo il sopralluogo effettuato ieri, con la Polizia locale, il personale degli uffici tecnici del Comune ha appurato che, sebbene la recinzione parrebbe consentibile, allo Sportello unico per l'edilizia (Suape) non è pervenuta nessuna pratica necessaria al rilascio delle autorizzazioni per installarla».

Così, il sindaco di Golfo Aranci, Mario Mulas, in riferimento allo sbarramento della strada di ingresso per Capo Figari, chiusa da una rete metallica su cui campeggia un divieto di accesso per proprietà privata.

La chiusura del passaggio per accedere all'ex Stazione semaforica e alla Batteria Luigi Serra, situate sul promontorio, segnalata dal comitato di cittadini Maremosso, è stata apposta all'indomani del voto unanime del consiglio comunale, contrario alla trasformazione in strutture ricettive private dei due immobili, affidati dalla Regione alla società New Fari srl in concessione per la loro valorizzazione ai fini ricettivi.

