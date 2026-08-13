È stata aggiudicata la gara per la riqualificazione di via Carlo Alberto a Calangianus, nell’ambito del progetto di recupero della viabilità storica del centro di prima e antica formazione.

Con determinazione del 6 agosto 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), il Comune ha preso atto dell’esito della procedura gestita dalla Centrale unica di committenza dell’Unione dei comuni alta Gallura. I lavori sono stati affidati alla Cis Costruzioni Deplano srl, di San Sperate, per 205 mila 622,18 euro.

Il progetto, dal valore complessivo di 300 mila euro, nasce con l’obiettivo di riqualificare una parte significativa del centro storico e conservare le testimonianze storiche, artistiche e ambientali della cittadina. La sistemazione di via Carlo Alberto interesserà in particolare la pavimentazione e le infrastrutture connesse alla viabilità. L’intervento prevede inoltre opere per la raccolta delle acque meteoriche, l’illuminazione pubblica e la predisposizione delle reti tecnologiche. Durante i lavori sarà prevista anche la sorveglianza archeologica, come richiesto dalla Soprintendenza, considerata la rilevanza storica dell’area.

L’opera, finanziata nell’ambito del programma regionale per la riqualificazione dei centri urbani previsto dalla legge regionale 17/2021, rappresenta un intervento destinato a migliorare la qualità urbana e la fruibilità di una delle strade storiche di Calangianus.

(Unioneoline)

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