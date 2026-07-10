Nella top 1000 di “La Liste Hotels” 2026, dedicata ai migliori alberghi di lusso di tutto il mondo, brillano le stelle della Gallura. Tra le strutture considerate nella prestigiosa classifica, pubblicata in queste ore, un centinaio sono italiane, a partire da Il San Pietro di Positano, che conquista il podio con un secondo posto assoluto, e tra queste cinque sono sarde, e tutte concentrare nel nord-est dell’Isola.

Tra i primi 50 alberghi del Bel Paese quelli sardi sono addirittura tre, col Petra Segreta Resort & Spa che primeggia. Il resort sulle colline di San Pantaleo precede tutte le altre realtà della Sardegna incluse nella guida internazionale, che ogni anno individua i migliori hotel del mondo attraverso un algoritmo che aggrega oltre 370 fonti autorevoli e milioni di recensioni, elementi come le guide di viaggi, le varie graduatorie specializzate di settore e le valutazioni online nelle strutture di lusso e boutique, con criteri che prendono in considerazione architettura, design degli interni, qualità del servizio offerto e il rapporto tra qualità e prezzo, con grande attenzione, va da sé, per l’esperienza complessiva degli ospiti, elemento fondamentale di ogni albergo.

Il sistema di punteggio va da 0 a 100, dove il massimo per i top hotel raggiunge quota 99,5. Ebbene, con 94 punti il Petra Segreta è il primo tra gli alberghi sardi, seguito a pari punti (93,5) dall’Hotel Capo d’Orso a Palau e dal Pitrizza a Liscia di Vacca, Porto Cervo. Fuori dalla top 50 delle italiane si piazzano il Cala di Volpe, sempre in Costa Smeralda, con 92 punti e il 7Pines Resort Sardinia di Baja Sardinia con 91,5 punti.

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