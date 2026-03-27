È stata ricorrente la parola «Pace», pronunciata nel corso della celebrazione del Precetto pasquale, svoltasi ieri a La Maddalena, organizzata dalla Scuola Sottufficiali della Marina Militare, con la partecipazione di Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito, Polizia di Stato, Corpo forestale regionale, Polizia locale e Associazioni d’arma.

Oltre 350 persone sono convenute nella chiesa di Santa Maria Maddalena, in occasione della Pasqua imminente, per una solenne celebrazione nella quale, la parola «Pace», insieme al suo tradizionale significato liturgico e di fede, ha assunto, alla luce delle drammatiche situazioni vissute da popolazioni anche non lontane, preoccupati contenuti di attualità. «Dobbiamo aprire il nostro cuore, in un tempo come questo che stiamo vivendo, fatto di angoscia e dolore, anche per quella parola che sembra rimandata a domani: la parola Pace; mentre la parola Guerra diventa invece sempre più presente nel cuore dell’uomo», ha affermato nell’omelia, don Umberto Deriu. «Voi siete custodi della parola Pace - ha affermato rivolgendosi ai militari - che dovete testimoniare e portare sempre, negli ambienti in cui ciascuno di voi opera, e nei luoghi in cui venite mandati». «Donaci, o Signore, la forza di custodire e difendere il bene prezioso della Pace», gli ha fatto eco poco dopo un carabiniere, leggendo la Preghiera per la Patria.

Presente il sindaco di La Maddalena, in fascia tricolore, con parte della giunta, ad officiare il rito sono stati il parroco di La Maddalena e cappellano militare, don Umberto Deriu, con il vicario don Ado, il parroco emerito don Domenico Degortes, unitamente a don Marius Minut, cappellano militare della Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias, e a don Walter Cabula, cappellano militare della Guardia di Finanza.

Alla funzione, animata dalla Corale di Santa Cecilia diretta dal maestro Luigi Macciocu, erano presenti 240 marinai, ragazze e ragazzi, tutti più o meno ventenni, che in questi mesi stanno frequentando a La Maddalena i corsi della ferma iniziale e che il prossimo 24 aprile presteranno solenne giuramento.

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