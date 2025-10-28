Si terrà sabato 8 novembre, dalle 9:30 alle 12:30, presso l’Aula Magna del Seminario di Tempio Pausania, il Convegno Diocesano delle Caritas Parrocchiali dal titolo “Corresponsabilità e carità: il servire che unisce”.

L’iniziativa, promossa dalla Caritas Diocesana di Tempio-Ampurias, rappresenta un momento di riflessione, formazione e condivisione dedicato a operatori e volontari impegnati nelle diverse realtà parrocchiali del territorio. Dopo l’accoglienza delle ore 9, il convegno sarà aperto dal saluto del vescovo mons. Roberto Fornaciari, che nella sua lettera di convocazione ha ricordato come la Caritas diocesana, giunta al suo cinquantesimo anniversario, “esprima l’amore e la testimonianza della carità” e sia chiamata oggi più che mai a “formare e accompagnare persone e famiglie in un cammino di rinascita”.

Seguiranno gli interventi di padre Massimo Terrazzoni, che guiderà la Lectio Divina, di Silvia Orecchioni con la presentazione dei servizi Caritas, e di don Marco Statzu, delegato regionale Caritas Sardegna. Prenderà poi la parola Anna Paola Aisoni, vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali del Comune di Tempio Pausania, e concluderà i lavori don Antonio Tamponi, parroco di San Simplicio. Il dibattito finale sarà un’occasione di confronto tra le varie Caritas parrocchiali, per condividere esperienze e rafforzare la collaborazione con istituzioni e associazioni locali.

Il vescovo Fornaciari ha invitato tutti i responsabili e i volontari delle Caritas, i parroci e i diaconi a partecipare numerosi, sottolineando l’importanza di “promuovere insieme progetti mirati a contrastare i problemi sociali del territorio, inerenti i giovani, le famiglie in difficoltà, le persone fragili, gli immigrati”.

© Riproduzione riservata