Tempio, un viaggio tra “Le vie dei santi nella città di pietra”L’appuntamento è per il 31 ottobre
Venerdì 31 ottobre Tempio Pausania partecipa alla XXII Giornata Nazionale del Trekking Urbano, iniziativa diffusa in tutta Italia dedicata alla riscoperta lenta delle città attraverso percorsi a piedi tra storia, cultura e tradizione. L’edizione 2025, dal titolo “Le vie dei Santi nella Città di Pietra – un viaggio spirituale nella storia”, si terrà nel pomeriggio con partenza alle 16.30 dal chiostro dei Padri Scolopi, guidata da Nicola Vasa e Vincenzo Murino. Promossa dall’assessora allo Sport e Turismo, Elizabeth Vargiu, con il sostegno del Ministero del Turismo e dell’Associazione Nazionale Città del Trekking Urbano, la manifestazione propone un itinerario che attraversa alcuni dei luoghi più suggestivi del centro storico: dal chiostro dei Scolopi e la chiesetta della Madonna del Carmine, alla piazza di Sant’Antonio, San Paolo Primo Eremita e Madonna del Buoncammino. Il cammino prosegue lungo via Dettori e le antiche vie San Pietro e Sant’Andrea, fino agli oratori della Madonna del Rosario e delle Anime del Purgatorio. Nata nel 2003 a Siena, la Giornata del Trekking Urbano coinvolge ogni anno decine di città italiane, valorizzando il turismo sostenibile e la conoscenza del territorio attraverso il passo lento. Il Comune di Tempio, aderisce da tempo all’iniziativa, proponendo percorsi che uniscono storia locale, architettura granitica e cultura popolare. Appuntamento quindi venerdì 31 ottobre alle 16.30, nel chiostro dei Padri Scolopi: L’evento è gratuito e aperto a tutti.