Furti e auto danneggiate in serie nel litorale gallurese. È quanto avvenuto nelle ultime settimane, con numerose segnalazioni di vetture - appartenenti sia a residenti sia a turisti - con i vetri infranti e gli abitacoli rovistati. La responsabilità era di una banda criminale, composta da diversi soggetti, che è stata smantellata dal personale del Commissariato di Polizia di Porto Cervo.

L'indagine, condotta con riservatezza, ha portato all'identificazione dei colpevoli: agivano in diverse zone della Gallura. Sono stati trovati in flagranza di reato, mentre cercavano l'ennesima effrazione. Dopo il fotosegnalamento, avvenuto in commissariato a Olbia, è scattato per loro il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Arzachena e la denuncia all'autorità giudiziaria di Tempio. A questa misura si aggiunge la proposta, attualmente al vaglio, di applicazione della sorveglianza speciale.

Durante l’attività sono stati individuati anche altri soggetti appartenenti a gruppi distinti, coinvolti in furti in abitazione con modalità operative analoghe. Le perquisizioni eseguite hanno consentito il recupero di numerosi oggetti rubati, già restituiti ai legittimi proprietari.

