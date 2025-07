L’Italia Polo Challenge rende omaggio alle vittime degli ultimi fatti di cronaca di Arzachena. Dopo l’annullamento in segno di lutto da parte del sindaco Roberto Ragnedda delle sfilate a cavallo e della degustazione previste per oggi, nel giorno dell’inaugurazione della 5ª edizione di Italia Polo Challenge Porto Cervo, i protagonisti scendono da cavallo col casco poggiato sulla stecca, in segno di rispetto e vicinanza alla comunità di Arzachena per i due incidenti stradali nei quali hanno perso la vita tre giovani.

Gli argentini Pato Rattagan e Martin Aguerre, il giovane “figlio dell’Isola” Marco Pala, diciottenne di Olbia, e l’italiano Stefano Zannini hanno testimoniato in rappresentanza delle squadre e degli organizzatori del torneo internazionale, in programma nel fine settimana ad Abbiadori, la loro partecipazione al cordoglio per i tragici eventi, inviando alle famiglie di Gaia, Sami e Fares un abbraccio sentito e pieno di affetto.

Domani sera la tappa sarda del circuito di arena polo organizzato dalla Federazione Italiana Sport Equestri prenderà regolarmente il via sul campo di Abbiadori: due gli atleti sardi in campo, con la banda della Brigata Sassari che intonerà l’inno di Mameli.

© Riproduzione riservata