Sono una trentina gli acquerelli esposti nell'atrio comunale di La Maddalena dal pittore Lino Puggioni. Opere nelle quali la leggerezza e l’immediatezza di questa particolare tecnica pittorica trova una particolare espressione nella sua esecuzione soft, ovattat a, riposante. Alcuni dipinti sono dedicati ai cavalli in corsa, altri a La Maddalena, con Cala Cavetta, il suo mare, le sue imbarcazioni, ripresa da più angolazioni, ma ci sono anche altri scorci e paesaggi di mare e di terra, rappresentativi di un mondo che Lino Puggioni, maddalenino, classe 1955, tende a interperta e rappresentare in maniera originale. Un artista a tutto tondo, viene definito in una locandina di presentazione, in continua crescita e ricerca. Lino Puggioni nel corso della sua lunga carriera ha utilizzato e utilizza, acquerelli appunto, olii, tecniche miste a base di resine e con utilizzo di colori acrilici. Ha organizzato diverse mostre personali e partecipato ad altri collettive nonché a concorsi di pittura, "ottenendo sempre importanti riconoscimenti da parte della critica e da un pubblico sempre più attento e preparato”. Lino Puggioni da alcuni anni svolge attività didattica nell’ambito delle attività della Università della Terza Età di La Maddalena, corsi che terminano con mostre da parte degli allievi; l’ultima i primi di giugno scorso. La mostra di Puggioni, aperta il 14 luglio scorso si protrarrà fino a lunedì 21 luglio. L’ingresso è libero.

