Controlli straordinari da parte dei carabinieri di Tempio, nel centro cittadino, per contrastare il fenomeno della malamovida. L'operazione si è svolta in diverse aree urbane, con particolare attenzione per quelle più frequentate nelle ore serali, notturne e nei fine settimana.

Sono due le denunce per guida in stato di ebbrezza: i conducenti sono risultati positivi all'alcoltest con valori ben superiori al limite consentito. In aggiunta, un altro giovane è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di droga: è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei controlli, i carabinieri hanno anche monitorato i luoghi di aggregazione giovanile – in particolare per il consumo illecito di alcol da parte di minorenni – e i pubblici esercizi per il rispetto delle normative igienico-sanitarie, amministrative e di sicurezza.

